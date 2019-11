Luiz Fassy de regresso ao Portimonense

Luiz Fassy está de regresso ao Portimonense. O ala brasileiro, de 32 anos, deixou o Barreirense e assinou pelos algarvios.





Na temporada passada, ao serviço do emblema de Portimão, Luiz Fassy foi preponderante na subida da equipa ao principal escalão depois de ter apontado 55 golos em 28 jogos.A saída do clube do Barreiro acontece depois de toda a equipa