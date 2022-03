Luz solidária com escola da Arroja

Organizado pelo Hospital da Luz, a 1ª edição do Torneio Interescolar teve como vencedor a Escola Básica Moinhos da Arroja, que vai receber como prémio um campo de jogos construído pelo Grupo Luz Saúde. A iniciativa envolveu mais de 110 crianças, de 11 e 12 anos, das oito escolas residentes nas áreas mais desfavorecidas de Lisboa e contou com a presença dos internacionais de futsal Afonso Jesus (Benfica), Bebé (Leões Porto Salvo), além de Simão Sabrosa, diretor do Benfica para as relações internacionais, que entregaram as medalhas às crianças da escolas da Arroja e das Olaias, derrotada na final por 2-1.Isabel Vaz, CEO do Grupo Luz Saúde, explicou o propósito do evento. "Não fugimos da nossa responsabilidade social, pois acreditamos que é importante fomentar o desporto nas escolas, de forma a criar gerações vencedoras, dotadas de hábitos saudáveis com uma boa saúde mental", destacou a responsável.