O espanhol Marc Tolrà acabou de chegar e já se mostra encantado com o Benfica. Durante a conferência de apresentação desta sexta-feira, o ex-futsalista do Barcelona disse ser uma honra representar as águias e afirmou que a decisão de se mudar para Lisboa foi fácil.

"Já percebi o que é o Benfica. Venho para um clube grande. Em Barcelona, todos os títulos eram importantes e sinto que aqui também. Um clube destes só pensa em ganhar tudo. Queria estar num clube grande, profissional e saudável. O único que juntava tudo isso era o Benfica (...) É uma honra fazer parte deste clube conhecido mundialmente. A decisão foi fácil", salientou.

O fixo, de 27 anos, que se define como um jogador "difícil de marcar, com qualidades para construir jogo, um bom passe e uma boa finalização", diz mesmo que as águias podem aspirar a vencer a UEFA Futsal Cup. "O Benfica é uma equipa de Champions. Dizem que a liga portuguesa não é tão boa como a espanhola… O Sporting chegou duas vezes à final. São equipas que jogam para ganhar", comentou. Na mesma competição, Tolrà vai encontrar a sua antiga equipa, de onde foi afastado nos últimos meses "por fatores desportivos", mas esse jogo será "mais uma partida". "Aqui, somos profissionais. Há respeito, mas omeu objetivo é defender o Benfica", garantiu. Marc Tolrá destacou-se na final do último Europeu, tendo marcado um golo a Portugal, que, no entanto, acabou por vencer o título. Agora, o espanhol vai partilhar balneário com alguns dos ex-adversários. "Vamos ser companheiros. Vou aproveitar. São os campeões da Europa e vou aprender com eles", frisou.

Autor: Rafael Soares