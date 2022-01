Marcos Antunes é o novo selecionador de futsal de Angola

Marcos Antunes, treinador português de 45 anos, é o novo selecionador de fusal de Angola, anunciou na quarta-feira o presidente da Federação Angolana de futsal (FAFUSA), Manuel Patrício.

Marcos Antunes sucede assim ao angolano Rui Sampaio no cargo, sendo que a duração do seu contrato ainda não foi revelada. "Os ordenados do técnico serão pagos por um patrocinador. Portanto, ainda não podemos avançar a duração do contrato, pois dependemos do patrocínio", assumiu Teófilo Mendes, presidente do Conselho Jurídico da FAFUSA.