Mário Freitas destaca capacidade de superação da seleção portuguesa de futsal

O ala Mário Freitas considerou este sábado que Portugal precisa de ser mais eficaz, embora tenha destacado a capacidade de superação da seleção portuguesa de futsal no primeiro jogo da qualificação para o Mundial.

A seleção campeã mundial estreou-se no apuramento com um triunfo sobre a Bielorrússia (5-3) e viaja hoje para Kaunas, onde na terça-feira defronta a Lituânia, na segunda jornada do Grupo 4 da ronda principal de qualificação para o Mundial2024.

"Era fundamental entrar com uma vitória. Em grupos e qualificações como estas, a margem de erro é mínima e não podemos facilitar. Sabíamos disso e foi o que fizemos. Tivemos um ou outro momento menos bom, mas começámos com três pontos e isso foi positivo", disse Mário Freitas.

Em declarações difundidas pelo site da Federação Portuguesa de Futebol, o jogador do Fundão destacou "a enorme capacidade de superação em momentos menos positivos".

"Não há margem para dúvidas de que a vitória foi inteiramente justa. O alerta que fica é que não podemos facilitar em nenhum momento para não termos que correr atrás do resultado. Temos de ser mais eficazes, fazer bem as coisas simples e ter mais acerto na finalização", referiu.

Sobre a Lituânia, Mário Freitas considerou que "está a evoluir bastante e vai entrar altamente motivada para defrontar Portugal".

"Temos muito respeito pelo adversário, mas sabemos da nossa capacidade e valor. Acima de tudo, vamos olhar para o nosso processo e para aquilo que temos de fazer. Queremos impor o nosso jogo desde o início. Não há espaço para facilitismos", afirmou.

Mário Freitas considerou ainda que uma segunda vitória daria "uma vantagem interessante no grupo", numa ronda principal de apuramento em que o vencedor de cada grupo e os quatro melhores segundos seguem para a ronda de elite.