Mário Silva após derrota com Kairat: «Na 1.ª parte fomos incompetentes em algumas tarefas»

Mário Silva, treinador do Benfica, não gostou do que viu, na derrota (2-5) com o Kairat, no Record International Masters Cup. "Na primeira parte fomos incompetentes em algumas tarefas, embora possa atenuar algum tipo de comportamentos em função das opções tomadas para este torneio, pois treinámos pela manhã e viajámos à tarde do dia do jogo para defrontar uma equipa que coloca muita intensidade no seu futsal", referiu, no final da partida.

O responsável encarnado foi claro: "Temos de saber distinguir o que são comportamentos de irresponsabilidade tática e foram gritantes na primeira parte, ditando o avolumar do resultado."

Sobre o segundo tempo, Mário Silva afirmou: "Fomos mais sérios e agressivos, estivemos mais perto do portador da bola e tivemos um volume de jogo superior ao do Kairat, com mais oportunidades de golo, mas já era tarde..."