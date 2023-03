Mário Silva em estreia no banco do Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica defronta hoje o Caxinas, numa partida que marcará a estreia de Mário Silva como treinador dos encarnados, após a saída de Pulpis.





No Leões de Porto Salvo, Cláudio Moreira também fará o seu primeiro jogo à frente da equipa. "Sinto-me preparado. Faltam quatro jornadas e queremos ganhar todas", vincou.A 19.ª jornada arrancou na noite de ontem, com um triunfo, pela margem mínima, do Fundão sobre o Eléctrico (6-5).

Sub-19 no Europeu

Portugal qualificou-se para o Europeu de Sub-19, ao vencer, em Fafe, o Kosovo por 7-4. Isto no dia em que a FPF revelou que esta temporada foi batido o recorde de atletas federados a praticar futsal (36.532 jogadores), juntando o setor masculino e feminino.