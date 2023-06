Mário Silva: «Estar nesta final era uma obrigação»

No lançamento do jogo 1 do playoff, o treinador do Benfica começou por lembrar e enaltecer que a sua equipa eliminou o Sp. Braga nas meias-finais. "Ultrapassámos um adversário muito difícil, que tinha sido melhor do que nós na fase regular, mas a eliminar fomos melhores nos três jogos. Só não fomos mais competentes nos três", disse Mário Silva, à BTV, lembrando que o 3º jogo disputado com os minhotos "implica menos tempo de preparação e de recuperação" para o primeiro dérbi da final.

O técnico, de 42 anos, admitiu que "as vitórias trazem confiança" e deixou bem clara a ambição da sua equipa e do clube da Luz: "Passar e estar nesta final era uma obrigação, um dever do Benfica. Estamos nesta prova para vencê-la e só chegando à final poderemos fazê-lo."

Mário Silva lembrou a vitória (4-1) sobre o rival na final da Taça de Portugal, em abril, que deu ao técnico o seu primeiro título nas águias, mas vincou que ninguém ficou ‘amarrado’ a essa partida. "Tem de trazer-nos confiança, mas não tranquilidade em pensar que o jogo será parecido, semelhante ou igual. Cada jogo é uma história diferente", analisou o treinador, antes de frisar que os dérbis "são jogos especiais" e "têm histórias diferentes, bem como particularidades e nuances também diferentes".

"São duas equipas de qualidade e com muito talento. Uma é melhor do que a outra em certos momentos", explicou Mário Silva, para depois rematar o seu raciocínio: "A equipa que conseguir levar o jogo durante mais tempo para situações onde é superior, estará mais perto de vencer. Depois entra o fator emocional que os dérbis acarretam."