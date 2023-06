Mário Silva insatisfeito com jogadores do Benfica: «Não consigo justificar alguns momentos»

Mário Silva, treinador do Benfica, mostrou-se descontente com a forma como a sua equipa defendeu, nomeadamente na primeira parte, na goleada sofrida (5-1) no Pavilhão João Rocha diante do Sporting, no arranque da final do playoff da Liga Placard de futsal."Sinto que tivemos uma entrada muito positiva no jogo, com as primeiras situações de finalização. Começa a desequilibrar-se em organização a partir do primeiro golo. Percebo o porquê de algum desequilíbrio, são situações que estão pensadas e analisadas e depois metemo-nos a jeito. A bola parada foi um caso flagrante na primeira parte e não consigo explicar. Assumo a responsabilidade, alguma coisa falhou na minha comunicação", começou por dizer o técnico depois do encontro."Nós não defendemos. Não consigo justificar alguns momentos em que não consigo sequer dizer se estamos a defender. O Sporting, já por si, tem capacidade para agredir os adversários na bola parada. O Merlim e o Pany têm uma qualidade fora do normal na decisão e se apanham uma equipa que não defende... Estes erros, além de se pagarem caro dentro de campo e no resultado, acabam por se pagar caro emocionalmente", completou Mário Silva."Na segunda parte, foi um Benfica diferente, que não permitiu que o Sporting criasse situações de perigo. O jogo foi mais dividido, estivemos por cima, mas é normal com o Sporting a vencer por 4-0. O tempo que temos é para recuperar física e psicologicamente estes atletas. Perder um dérbi tem sempre impacto emocional. Não será desculpa, porque o Sporting também terá o mesmo cenário, mas temos muitos jogadores limitados. Tentamos esconder isso de forma abnegada dentro do jogo, mas eles vão passar estes dois dias na fisioterapia para poderem jogar na terça-feira. Queremos deixar uma imagem diferente de organização", finalizou.