Mário Silva: «Nesta altura da temporada o Palma dá sempre um salto de nível»

O treinador do Benfica considerou esta quinta-feira que a equipa está preparada para defrontar o Palma Futsal, nas 'meias' da Liga dos Campeões, em Palma de Maiorca, Espanha, apesar de ter assumido o comando técnico há pouco tempo.

"Sabemos que vimos aqui jogar num pavilhão cheio, de gente aficionada e que defende a sua equipa com tudo o que tem. Mas nós preocupamo-nos com aquilo que controlamos. Sabemos que vamos defrontar uma equipa que tem um processo de treino há imenso tempo, que nós não temos, e isso é uma desvantagem", lançou Mário Silva.

O técnico (ex-Leões de Porto Salvo) assumiu as águias no final de março, considerando que o curto período que leva no cargo funciona como um pau de dois bicos, já que pode surpreender o adversário durante o encontro da final four. "Também acaba por ser uma vantagem porque, seguramente, e disso tenho consciência, o [Antonio] Vadillo teve alguma dificuldade para preparar um Benfica que mudou há um mês. E que ainda pouco apresentou daquilo que pode vir a fazer até ao final desta época. Portanto, parece-me que serão essas as vantagens e as desvantagens neste jogo", destacou.

Por seu turno, Diego Nunes, ex-atleta da formação espanhola que agora vai defrontar o Benfica, deixou elogios à organização do adversário. "É um rival difícil. Estive lá cinco anos e conheço bem o jogo. É uma equipa muito organizado, cada jogador sabe muito bem o que tem de fazer, qual é o seu papel dentro do campo. Eu sempre digo que nesta altura da temporada o Palma sempre dá um salto de nível e cresce bastante", lançou.

Ambos falavam durante a conferência de imprensa de antevisão ao confronto das meias-finais, no Velòdrom Illes Balears, em Palma de Maiorca, um local especial para Diego Nunes, ala brasileiro que os encarnados contrataram ao Palma em agosto de 2022. "Quando eu me despedi daqui, quando saí do Palma, da ilha, eu esperava que nos pudessemos encontrar numa final. Foi na final four, seria melhor se não fosse nas meias-finais, mas sim na final, que eu acho que seria muito mais bonito. Mas estou muito feliz, porque tanto o Benfica, o clube que eu estou representando, como o Palma, chegaram ao máximo da competição que é a final four", rematou o jogador de 28 anos.

O Benfica enfrenta o Palma Futsal na sexta-feira, às 20:00, nas meias-finais da final four [fase final] da Champions de futsal, com o Sporting a defrontar o Anderlecht três horas antes (17:00), na outra semifinal.

A final da prova, que decorre na ilha espanhola de Palma de Maiorca, joga-se no domingo, às 19:00.