Mário Silva: «Se pensarmos nos adversários que vamos evitar, teremos mais dificuldades...»

O sorteio ditou que até à final, agendada para domingo, o Benfica não poderá defrontar Sporting nem Sp. Braga, mas nem por isso Mário Silva considera que o caminho dos encarnados até ao jogo decisivo será mais fácil. "Se pensarmos nos adversários que vamos evitar, teremos mais dificuldades para chegarmos à final. O foco é exclusivamente no Lusitânia, depois pensaremos se vamos jogar com o Ferreira do Zêzere ou com o Nacional para chegarmos onde queremos e discutir a final para ganhar", disse Mário Silva, que faz hoje apenas o segundo jogo como técnico das águias. Do lado do Lusitânia, "o principal objetivo já está cumprido", assume o técnico Cláudio Martins. "Agora vamos em busca de mais, mesmo sabendo que iremos defrontar uma das quatro melhores equipas da Europa", acrescentou.