Mário Silva: «Temos muito espaço para crescer até ao final da época»

Foi com um triunfo esclarecedor frente ao Lusitânia dos Açores, no caso 6-1, que o Benfica carimbou a passagem às meias-finais da Taça de Portugal de futsal. Ainda assim, Mário Silva, técnico das águias, assumiu que ainda há espaço para a sua equipa crescer.

"Com o pouco tempo que temos juntos, este ainda não é o Benfica que idealizámos. Queremos continuar a ter um crescimento contínuo. As ideias são diferentes das que existiam, a identidade é diferente e queremos que os sócios se possam rever nela. Não olhámos para o adversário e tivemos mais competência do que no jogo passado, mas temos muito espaço para crescer até ao final da época", começou por referir o treinador.

Destacando a qualidade do Ferreira do Zêzere, adversário que as águias vão enfrentar nas meias-finais, Mário Silva destacou ainda a seriedade com que o seu plantel encarou a partida desta sexta-feira: "A exigência deste jogo ia ser ditada pelo rigor que tivéssemos para desempenhar as nossas funções. Fomos muito rigorosos nos primeiros 20 minutos, fomos eficazes e a ideia para a 2ª parte era gerirmos o jogo".