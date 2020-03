Matosinhos acolhe Taça de Portugal 'fechada'

A final 8 da Taça de Portugal arranca hoje, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, com a particularidade de todos os jogos se disputarem à porta fechada, como prevenção face ao coronavírus. Entre os compromissos dos quartos-de-final está o dérbi entre Benfica e Sporting, que fecha o primeiro dia de competição. Será o quinto encontro entre as duas equipas esta temporada, sendo que o balanço é pautado pelo equilíbrio: o Sporting venceu a Supertaça (6-2) e o jogo da 17ª jornada do campeonato (2-0), enquanto o Benfica levou a melhor na final da Taça da Liga (5-4) e no duelo da 4ª ronda da liga (4-3).