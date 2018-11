O jogo entre Sporting e Fundão, inicialmente previsto para as 18 horas, foi adiado para as 21 horas e alterado para o pavilhão dos Leões de Porto Salvo, uma vez que parte do teto do pavilhão do Casal Vistoso levantou e chovia dentro do recinto.As equipas reuniram e chegaram a acordo para disputar a partida dentro do tempo regulamentar, que é de três horas.