Meias-finais ali tão perto

As meias-finais do playoff da Liga Placard podem ficar definidas já hoje. É que vão ser disputados os jogos em que Sporting (frente ao Portimonense), Benfica (Sp. Braga), Fundão (Viseu 2001) e Leões de Porto Salvo (Modicus) entram com hipótese de fechar as respetivas eliminatórias.





No caso dos leões, o respeito pelo Portimonense é máximo. “Eles vêm ao Pavilhão João Rocha para ganhar. Como estão atrás na eliminatória, os jogadores não têm nada a perder”, destacou Erick, fixo dos verdes e brancos.

Já Silvestre Ferreira, ala do Benfica, promete concentração: “No último jogo não tivemos muitos erros. Estes jogos são sempre equilibrados, temos de continuar focados naquilo que é importante.”