Meias-finais do playoff iniciam-se hoje

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fundão e Sporting dão o pontapé de saída das meias-finais do playoff de campeão da Liga Placard. Na antevisão do encontro, Cavinato, melhor marcador dos leões com 23 golos, destacou o desejo de vencer o primeiro jogo da eliminatória: "Somos o Sporting. Queremos demonstrar a nossa força."

A outra meia-final coloca frente a frente Eléctrico e Benfica. Pulpis, treinador dos encarnados, destacou "a confiança da equipa em dar um passo firme rumo à final".

Luz recebe final feminina

Benfica e Nun’Álvares disputam hoje o 1º jogo da final feminina. As águias procuram o pentacampeonato.