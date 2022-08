Melhores do mundo em Portimão

Já imaginou estar perto das maiores estrelas do futsal mundial? Entre os dias 25 e 27 deste mês, os adeptos vão poder ter essa oportunidade no Record Internacional Masters Futsal, que junta não só os melhores clubes do mundo (Sporting, Benfica, Barcelona e Inter Movistar), mas também os melhores intérpretes da modalidade. Desde logo, falamos do 'catalão' Ferrão - melhor jogador do mundo - e dos sportinguistas Pany Varela e Merlim, que completaram o pódio na última edição dos prémios Futsal Planet. A formação de Alvalade ainda apresenta Zicky Té como o melhor jovem da atualidade e Guitta, eleito o melhor guarda-redes. Mas não é só na quadra que o Sporting domina. Os recentes anos de hegemonia nacional e internacional valeram a Nuno Dias a distinção de melhor treinador do mundo. Além dos melhores do mundo, outros nomes de qualidade superlativa prometem brilhar na Portimão Arena.