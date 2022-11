Merlim: «No Sporting nunca jogamos para empatar»

Alex Merlim anteviu o embate decisivo e últim da fase de grupos da Ronda de Elite da Liga dos Campeões, confiando que o Sporting irá marcar presença na final-four. Para tal, apenas precisa de empatar mas o internacional italiano garantiu que a equipa de Nuno Dias não vai jogar para apenas somar um ponto."Tivemos dois jogos difíceis, nos quais tivemos bastantes dificuldades, como já seria de esperar, porque nesta fase da prova não há equipas fáceis, mas conseguimos levar a melhor nos dois e mostrar que a equipa, apesar de algumas trocas, não baixa o nível. Conseguimos conquistar duas vitórias e agora só precisamos de empatar para seguir em frente, mas no Sporting nunca jogamos para empatar. Queremos demonstrar toda a nossa ambição e vontade de jogar mais uma final four", referiu o jogador do Sporting antes de defrontar os italianos do Feldi Eboli, anfitrião do grupo."Esperamos um jogo difícil. O Feldi Eboli é uma equipa de qualidade, que tem muitos estrangeiros, mas acho que o nosso segredo é respeitar sempre o adversário. Esperamos sempre o melhor de cada equipa e, por isso, entramos sempre muito concentrado", considerou ainda o experiente ala.