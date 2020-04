Merlim: «Quero ficar no Sporting»

Merlim foi recentemente eleito o terceiro melhor jogador de futsal do Mundo, e ontem esteve à conversa com os leitores no site de Record. A continuidade no Sporting ou até a hipótese de jogar pelo Benfica foram perguntas em destaque. "Durante cinco épocas defendi a camisola do Sporting. Sinceramente, gostaria de continuar!", começou por dizer, antes de falar sobre o final de contrato. "Até dezembro de 2020 teremos essa resposta, mas, obviamente, gostaria de ficar no Sporting", destacou.

Além de elogiar jovens dos leões com Rúben Neves, Tomás Paçó e Sévio, Merlim ainda disse que jogador do Benfica gostava de ver de verde e branco. "Escolheria o Bruno Coelho, por ser um grande jogador!", afirmou o internacional italiano.