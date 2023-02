Merlim renova contrato com o Sporting

A caneta foi encontrada e a renovação foi assinada ??



Alex Merlim vai continuar a espalhar de Leão ao peito

É oficial! Merlim vai continuar de leão ao peito. O Sporting anunciou há instantes, através das redes sociais e do seu portal, a renovação contratual com o ala, sem revelar a duração do novo vínculo."É um momento de muita alegria e gratidão, principalmente. Não tenho como não agradecer também ao staff e direção pela confiança em mim", começou por referir Merlim que, apesar de já ter vencido tudo pelo Sporting, garante que mantém a mesma ambição desde o primeiro dia: "A ambição de continuar a vencer mantém-se. Sabemos que é difícil, porque toda a gente quer vencer o Sporting. Ultimamente temos sido a equipa com mais vitórias, seja a nível nacional como internacional, e se renovei a intenção é de continuar com as mesmas ambições."Na liderança do campeonato, em igualdade pontual com Sp. Braga e Benfica, e depois de falhar a conquista da Taça da Liga no mês passado, o futsalista italo-brasileiro, de 36 anos, aponta já a novos objetivos. "Tudo o que a gente ganhou já está no Museu. Sabemos do desafio que é jogar no Sporting. Queremos conquistar já o próximo título, com trabalho e dedicação a cada dia. O nosso plantel tem todas as condições para atingir todos os objectivos", atirou Alex Merlim, que esta temporada já anotou 14 assistências e marcou seis golos.Aproveitando o momento da renovação, o internacional italiano fez questão de frisar a importância que teve para si erguer bem alto o troféu da Liga dos Campeões pela primeira vez na temporada 2018/19. "Era o sonho, não só de nós, jogadores, mas também de todos os sportinguistas. Cada título conquistado é uma emoção diferente, mas se tivesse de escolher seria esse troféu. Havia essa pressão, no bom sentido, dos adeptos e do clube por ainda não ter conseguido esse título", confessou.