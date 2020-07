Miguel Ângelo assina pelo Sp. Braga após deixar o Benfica

Miguel Ângelo vai reforçar o plantel de futsal do Sp. Braga, anunciou esta terça-feira o clube minhoto.





O ala internacional português, de 26 anos, que nos últimos quatro anos representou o Benfica , ruma agora a Braga."O Braga tem uma estrutura muito boa. Em Portugal talvez seja Benfica, Sporting e logo a seguir o Sp. Braga, se é que não está ao mesmo nível. Vim com boas referências, do André Coelho, do Tiago Brito e do Nilson que me deram muito boas referências do SC Braga. Isso claro que ajudou e pesou muito na minha decisão", afirmou o primeiro reforço minhoto para a próxima temporada."Primeiro vou mostrar o meu trabalho e dar 200%. O clube é muito exigente, já merece ganhar um título e vamos lutar por isso. Da minha parte podem esperar atitude, ambição e força de vontade. Tenho a certeza que vou gostar muito deste clube e espero ficar aqui muitas épocas", salientou Miguel Ângelo, que além do Benfica já representou também Sporting e Boavista, o seu clube de formação.No currículo, Miguel Ângelo conta com quatro campeonatos nacionais, três Taças de Portugal, quatro Taças da Liga e ainda três Supertaças.