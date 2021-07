Miguel Ângelo volta ao Sporting após passagem pela Luz: «Na flor da idade e imaturo acabei por ir para o rival»

Miguel Ângelo é a mais recente contratação da equipa de futsal do Sporting para a época 2021/2022. O ala de 27 anos inicia, assim, a sua segunda passagem pelo emblema verde e branco, onde chegou pela primeira vez com 17 anos e pelo qual iniciou o seu percurso na Seleção, somando já 40 internacionalizações e sete golos marcados.





"Estou muito feliz por estar de regresso a casa. Ganhei muita coisa aqui, o Sporting deu-me muito para chegar ao nível em que estou hoje, por isso agradeço a oportunidade que o clube me deu para voltar e vou fazer por corresponder", afirmou à Sporting TV na sua apresentação.Durante cinco temporadas, entre 2011/2012 e 2015/2016, o ala somou mais de 100 jogos de leão ao peito e venceu três Campeonatos Nacionais (2012/2013, 2013/2014 e 2015/2016), duas Taças de Portugal (2012/2013 e 2015/2016), uma Taça da Liga (2015/2016) e duas Supertaças (2013 e 2014).Mais maduro e experiente, Miguel Ângelo falou sobre a saída para o rival Benfica e realçou a vontade de "dar tudo" pelo Sporting. "Na altura, não chegámos a acordo e surgiram outras propostas. Agradeci ao clube e entendo que possa ter parecido ingrato porque o Sporting elevou-me a outros patamares, mas na flor da idade e imaturo acabei por ingressar no rival. Venho com muita vontade de provar aos adeptos e ao clube que vou dar tudo", garantiu.Já com os olhos postos em 2021/2022, o reforço leonino quer dar continuidade ao sucesso da modalidade e elogiou a aposta do clube nos jovens da formação. "Quero escrever as mesmas páginas que foram escritas no ano passado, ou seja, ganhar tudo! Se houvesse mais para ganhar, provavelmente, o Sporting iria consegui-lo. Em Portugal, não vejo ninguém a fazer igual ou melhor", disse, acrescentando: "Com a idade deles, quem me dera ter ganho o que eles já ganharam, dei muitos cachaços ao Bernardo [Paçó], ao Tomás [Paçó] e ao Zicky. Foram miúdos que aprenderam muito e lutaram para estar neste patamar e, como é óbvio, também quero conseguir esses títulos."Apesar do passado de leão ao peito, Miguel Ângelo ainda não conhece a sensação de jogar no Pavilhão João Rocha com a camisola verde e branca. No entanto, recorda bem o apoio dos sportinguistas, aos quais "de zero a dez, dou nota 100", atirou. "Antes era em Odivelas e era inexplicável, um ambiente ensurdecedor. Era uma coisa bonita de se ver, quem vai aos pavilhões gosta de ouvir os cânticos e ver as bancadas cheias. Agora, no Pavilhão João Rocha não sei como será, mas sou capaz de tremer um pouco", admitiu, antes de realçar a ambição com que regressa a Alvalade depois de uma época no Sp. Braga."Acima de tudo, venho com vontade de ajudar o clube, sou mais um para isso. Tenho muita ambição de continuar esta senda de títulos que o Sporting tem conquistado", sublinhou a nova contratação do futsal leonino.