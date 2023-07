Miguel Ângelo e Esteban Guerrero de saída do Sporting

O Sporting anunciou as saídas de Miguel Ângelo e Esteban Guerrero. O ala português, de 29 anos, que regressou a Alvalade em 2021 proveniente do Sp. Braga, vai rumar a Itália e representar o Fortitudo Pomezia; já o pivot espanhol, que chegou a Portugal oriundo dos russos do KPRF Moskva, muda-se para o El Pozo Murcia, onde jogava Taynan, reforço leonino. Mais duas saídas do tricampeão nacional, depois do guarda-redes Guitta e do universal Erick.