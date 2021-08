Miguel Ângelo: «Não vai ser um mar de rosas»

O ala Miguel Ângelo afirmou esta sexta-feira que a preparação mental é um fator "muito importante" na seleção portuguesa de futsal, que vai competir em setembro no Campeonato do Mundo de 2021, na Lituânia.

"Ficámos em quarto no último Mundial. Foi uma prova muito longa e a preparação mental é muito importante. Estamos muito contentes. Como é óbvio, estamos todos felizes de estar aqui, mas isto não vai ser todo um mar de rosas e então estamos a treinar muitas coisas em termos mentais. Isso vai ser importante", afirmou Miguel Ângelo, em declarações divulgadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol.

O jogador do Sporting, um dos mais experientes, com 40 internacionalizações e sete golos, falhou o último Europeu, devido a lesão, mas agora é um dos 16 jogadores convocados pelo selecionador Jorge Braz que estão a estagiar em Rio Maior, na preparação para o Mundial, que decorrerá entre 12 de setembro e 3 de outubro.

"Toda a gente fica feliz por vir representar Portugal e muito mais sendo num Mundial. Estou felicíssimo, como é óbvio. Fiquei triste na altura, por me ter aleijado. Mas sinto que fiz um bocadinho parte desse título (europeu), como gente que não foi e também fez parte desse título. Agora é aproveitar ao máximo estes momentos, porque não sabemos como vai ser o dia de amanhã", disse o ala de 27 anos.

A seleção trabalha em Rio Maior até 21 de agosto e, em Viseu, de 22 de agosto a 5 de setembro, em estágios que incluem sete jogos, frente a Japão, Venezuela, Angola, Uzbequistão, Costa Rica e Paraguai (duas vezes).

"A primeira semana custa sempre. Os primeiros quatro, cinco treinos são duros, mas sem essa dureza não chegamos onde nós queremos. Temos de lutar contra o cansaço. Acho que a tolerância vai ser importante, porque o cansaço começa a tomar conta de nós. Mas, acho que estamos focados no nosso objetivo", referiu.

A seleção portuguesa cumpre um dia de folga no sábado e volta a concentrar-se no domingo, novamente no Centro de Estágios e Formação Desportiva de Rio Maior, pelas 13h.

No próximo Campeonato do Mundo, Portugal integra o grupo C, defrontando a Tailândia em 13 de setembro, Ilhas Salomão em 16 e Marrocos em 19, com os dois primeiros jogos agendados para Kaunas, e o último em Klaipeda.