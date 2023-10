Missão de Óscar “ao estilo 007”

Sem qualquer ponto ao fim de 4 jornadas e com 37 golos... sofridos. A campanha do Candoso na liga está complicada, mas Óscar Rosas já sabia que era "uma missão praticamente impossível, ao estilo do 007". "Não ficou um único jogador da época passada, tivemos de construir o grupo a partir do zero, praticamente com jogadores que estavam na equipa B. O clube conta gastar cerca de cinco vezes menos do que no último ano. É um orçamento ao nível de alguns clubes dos distritais. Não há milagres! Vamos dar tudo para somar pontos, mas estamos conscientes que as goleadas deverão repetir-se porque não temos as mesmas armas que os outros clubes", assume o treinador, que amanhã vai defrontar o Benfica.

"Surge num cenário difícil para nós, pois temos acumulado derrotas pesadas. Tenho procurado preparar os jogadores, ainda para mais quando daqui a pouco temos pela frente também o Sporting. Os nossos jovens terão a oportunidade de conviver com alguns dos melhores do mundo, têm de desfrutar. Vamos tentar algo de diferente, mas é complicado", diz.