Modicus ameaçou o rugido do leão

O Sporting recebeu e venceu o Modicus, por 3-2 , num jogo em que viu o adversário ameaçar a vitória no decorrer da segunda parte. A primeira parte foi de sentido único, com os leões a iniciarem o encontro da melhor maneira. Remate de Cardinal desviado pela defesa contrária e Tomás Paçó (3’) a aproveitar para fazer o primeiro golo.

Os visitantes não conseguiam superar a pressão dos comandados de Nuno Dias e foi depois de uma perda de bola de Zézinho que Merlin entregou de bandeja a Cardinal para fazer o 2-0, aos 13 minutos.

A três minutos do fim do primeiro tempo, Rocha rodou sobre a marcação de Coelho e atirou sem quaisquer hipóteses de defesa para Rui Pedro.

Era impossível fazer pior do que aquilo que se via na quadra e Ricardo Ferreira arriscou. No regresso dos balneários apostou em Coelho para guarda-redes avançado e a decisão revelou-se acertada com o jogador luso a assistir Óscar Santos (30’).

No último minuto, Zézinho reduziu as diferenças no resultado e fechou a contagem, dando a sensação que com mais tempo de jogo a surpresa podia mesmo acontecer.