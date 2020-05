Modicus oficializa saída de Joel Queirós e Tiaguinho

O Modicus oficializou esta quarta-feira a saída de Joel Queirós e Tiaguinho da equipa, jogadores que não farão parte do plantel em 2020/21.





"Enaltecemos e agradecemos todo o seu empenho e profissionalismo ao serviço do nosso clube. Desejamos as maiores felicidades pessoais e desportivas para o seu futuro", pode ler-se no comunicado.Tiaguinho, ala de 21 anos, estava emprestado pelo Benfica e regressará à Luz. Já o experiente pivô de 37 anos fica agora livre para escolher o futuro depois de três época consecutivas em Sandim.