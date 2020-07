Moreira reforça baliza do Portimonense

O guarda-redes Bruno Santos, conhecido no mundo do futsal como Moreira, é reforço do Portimonense, depois de na época passada ter representado os franceses do Toulon.

Formado no Caxinas, Moreira, de 25 anos, internacional sub-23 em oito ocasiões, representou depois o Gualtar antes de chegar à 1ª Divisão, servindo Rio Ave e União Pinheirense. Na última época esteve em França, no Toulon.

Com a contratação de Moreira, o Portimonense passa a contar com três guarda-redes - os outros são Guga (ex-Sassoeiros) e Bruno Miguel (transita da época passada - e o plantel está fechado, no que concerne à posição.

Moreira é o quinto reforço do Portimonense para 2020/21, juntando-se ao já citado Guga e ainda a Wendell (ex-Eléctrico Ponte de Sor), Kanika (ex-Tenax Castelfidardo, Itália) e Caio Júnior (ex-Pato Futsal). O grupo às ordens do treinador Pedro Moreira irá receber em breve mais reforços.