Motivação no máximo para ganhar vaga na final da Taça da Liga

"A expetativa é chegar à final." Foi assim que João Campos, adjunto do Quinta dos Lombos resumiu uma abordagem transversal a todos os técnicos que disputam as meias-finais da Taça da Liga de futsal, no Multiusos de Gondomar. O pontapé de saída é dado pela equipa de Carcavelos frente ao Sporting, detentor do troféu e cujo treinador, Nuno Dias, está ciente que caberá aos leões "contrariar as motivações" que o adversário terá para "continuar a fazer história".

Para a outra meia-final, disputada por Sp. Braga e Benfica, Joel Rocha, treinador dos minhotos, mostra-se confiante: "O adversário vai obrigar-nos a ser uma equipa muito capaz, mas acredito que vamos fazer um grande jogo. Vamos apresentar um conjunto competitivo, adulto e um jogo de qualidade." Já Pulpis, técnico das águias, reconheceu que "o Sp. Braga está num momento de jogo fantástico". "Creio que o empate contra nós na 5.ª jornada da Liga Placard e a vitória em Alvalade [3-2 diante do Sporting] trouxe uma confiança incrível, está a jogar muito bem e vai ser um rival complicadíssimo", admitiu, garantindo: "Nós temos uma grande equipa, queremos ir à final."