Mundial: há muitos ‘portugueses’ a jogar

A Liga portuguesa de futsal é uma das melhores do Mundo e, como tal, conta com vários jogadores que são internacionais pelas mais diversas seleções e que são potenciais adversários de Portugal no Mundial’2021.

A seleção russa é o conjunto que tem à sua disposição mais jogadores ‘portugueses’, já que os atletas do Benfica, Robinho, Chishkala e Rômulo (reforço para a próxima época), foram convocados para os finalistas vencidos da última edição. A congénere Brasil contará com Guitta, guarda-redes do Sporting, e o ala benfiquista, Arthur. O Irão tem nas suas fileiras Hossein Tayebi, o pivô das águias. No Japão há ainda Rafael Henmi, também pertencente aos quadros do clube da Luz.

Nos jogos de preparação, antes da partida para a Lituânia, a seleção lusa defrontou e venceu a Venezuela (2-1) e Angola (4-3). Pelos venezuelanos, joga o guarda-redes Freddy Martínez, de 29 anos, que disputa a 2ª divisão portuguesa pelo Macedense. Quanto aos palancas negras, orientados por Rui Sampaio, contam com Edi Magalhães e Tonilson. O primeiro é um ala, de 24 anos, e veste a camisola do Estoril, que milita na 3ª divisão nacional. Já o segundo, tem 24 anos e é o pivô d’Os Vinhais.