Mundial'2024 arranca hoje

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal fica hoje a conhecer os adversários na Ronda Principal de Qualificação para o Campeonato do Mundo de Futsal. A Seleção Nacional, campeã em título, está no pote 1 numa fase que conta com 36 equipas divididas por 12 grupos de três. Os vencedores passam à Ronda de Elite.