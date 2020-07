Nílson reforça equipa de futsal do Benfica

O Benfica anunciou na tarde desta quarta-feira a contratação do futsalista Nílson que chega proveniente do Sp. Braga, depois de sete temporadas ao serviço do emblema minhoto.





O campeão europeu por Portugal, em fevereiro de 2018, prepara-se para abraçar um novo desafio. Ao site do clube, Nílson prometeu trabalho de modo a ajudar os encarnados a conquistar títulos."Os meus objetivos passam por ajudar o Benfica a alcançar todos os objetivos da época. Apesar da pandemia, não vejo a hora de voltarmos à normalidade. "Podem esperar compromisso e dedicação da minha parte, sou mais um para ajudar", garantiu.