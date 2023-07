Nilson renova contrato com o Benfica

Nilson renovou contrato com o Benfica. O fixo, de 31 anos, que se encontra a recuperar de uma rotura de ligamentos sofrida no joelho direito, viu os responsáveis dos encarnados prolongarem-lhe o vínculo contratual, apesar de na última temporada o internacional não ter disputado qualquer jogo."Foram corretos comigo, sempre demonstraram para não me preocupar com a renovação. Estou muito grato pela oportunidade e pela confiança", começou por dizer Nilson aos meios de comunicação do clube, sublinhando a enorme vontade que tem em voltar a jogar: "A vontade é muita. A confiança no processo também é muito alta, e não tenho dúvidas de que quando regressar estarei apto e serei mais um para atingir os nossos objetivos."Recorde-se que Nilson chegou à Luz em 2019, depois de 7 temporadas no Sp. Braga. De águia ao peito, o fixo já apontou 9 golos em 81 partidas.