No auge da tensão entre Rússia e Ucrânia, os dois países vão defrontar-se no Europeu de futsal

Numa altura de grande tensão entre Rússia e Ucrânia, as seleções nacionais de futsal dos dois países vão medir forças nas meias-finais do Europeu da modalidade - uma prova onde Portugal também está nas 'meias'.Moscovo deslocou recentemente cerca de 100 mil soldados para junto da fronteira ucraniano, deixando em suspense a hipótese de uma invasão e consequente guerra. Recorde-se que os dois países estão em confronto desde a anexação da Crimeia em 2014 pelos russos.A UEFA, refira-se, proibiu nesse ano o emparelhamento de clubes russos com ucranianos nas suas provas precisamente devido ao conflito armado entre os dois países. No entanto, apesar dos esforços para evitar estes duelos no plano desportivo, o mesmo irá acontecer na próxima sexta-feira.