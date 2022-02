Nun’Álvares ataca liderança do Benfica

O Nun’Álvares pode assumir hoje a liderança da 1.ª Divisão feminina de futsal. Com um jogo em atraso, o emblema do concelho de Fafe recebe o Benfica, que está no topo da classificação, mas com apenas mais dois pontos, pelo que um triunfo caseiro implica troca no primeiro posto. “Temos pela frente uma equipa que não perde há quatro anos nas competições nacionais, que conquista todos os troféus, mas isso não limita a nossa ambição”, assegura o treinador, Pedro Nobre, que remata: “Não sofremos golos há quatro jogos, assim estamos mais perto de ganhar. Queremos conquistar um título já esta época, mas para isso temos de chegar aos momentos de decisão, no campeonato e nas Taças de Portugal e da Liga. O Benfica está habituado a vencer tudo, mas estamos mais perto.”