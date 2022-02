Nun'Álvares bate Benfica na final e estreia-se a conquistar a Taça da Liga feminina

A primeira edição da competição foi conquistada pelo Benfica, em 2021, ante o Nun'Álvares.

O Nun'Álvares conquistou a primeira Taça da Liga da sua história, cuja final se realizou este domingo, em Loulé. A formação de Fafe, que repetiu com o Benfica a presença na final tal como tinha acontecido na última edição, levou a melhor sobre as águias, por 2-1.Liana Alves e Cátia Morgado fizeram os primeiros golos da partida, para a turma do Nun'Álvares. Angélica, a dois segundos do fim, apenas conseguiu reduzir a desvantagem mas a festa foi mesmo da equipa bracarense, que bateu as encarnadas pela primeira vez, de forma oficial.