Nun’Álvares bate Modicus e segue para as meias-finais da Taça de Portugal de futsal

Depois do Ferreira do Zêzere, o Nun’Álvares é a segunda equipa a carimbar o passaporte para as meias-finais da Taça de Portugal, prova cuja ‘final eight’ decorre na Póvoa de Varzim. O conjunto orientado por Hugo Oliveira bateu o Modicus por 3-1 e marca assim encontro com o vencedor do embate entre o Sporting e o Sp. Braga, agendado para as 20h desta quinta-feira.Apesar da qualificação dos fafenses para a próxima fase da prova, foi mesmo a equipa gaiense a sair na frente do marcador. Logo aos 2’, Kiko Nunes conseguiu contornar com mestria o guarda-redes Gerson e fez o 1-0 para a formação comandada por Ricardo Ferreira. Apesar disso, o Nun’Álvares não se deixou abater e, beneficiando de momentos de inspiração de Mano Sele e Diogo Dias, chegou ao empate ainda antes do intervalo. Lançado na profundidade a partir da direita, aos 13’, Diogo Dias fez o 1-1 com que se chegaria ao intervalo.O equilíbrio foi a nota dominante dos primeiros minutos da etapa complementar, mas o tento de Rafa Lopes, aos 32’, desequilibrou a balança a favor dos fafenses. Com a expulsão de Pedrinho, o Nun’Álvares acabou por chegar ao 3-1 em superioridade numérica, por intermédio de Luís Paulo, e, já nos segundos finais, numa altura em que o Modicus já tinha apostado no 5x4, Ismael fez o 4-1 com um remate para a baliza deserta.A Taça de Portugal de futsal segue com o jogo entre o Benfica e o Lusitânia, agendado para as 17h.