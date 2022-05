Nun'Álvares derrota Benfica nos penáltis e conquista Taça de Portugal em futsal feminino

Nun'Álvares conquistou este domingo a Taça de Portugal de futsal feminino após bater na final da prova o Benfica nos penáltis, por 4-1, depois de uma igualdade a um golo (1-1) no período regulamentar e no prolongamento.As águias estiveram mais perigosas na primeira parte, com Angélica (7') e Dricas (9') a criarem as primeiras ocasiões de perigo junto das balizas. Maria Odete manteve-se atenta entre os postes da baliza de Nun'Álvares e foi anulando as tentativas que surgiam, sobretudo, de longa distância.Depois de uma primeira parte sem golos, as redes das balizas balançaram já nos minutos finais do encontro. Primeiro, foi Inês Fernandes (30') a colocar o Benfica na frente e, já no último 'suspiro', aos 39 minutos, Cátia Morgado atirou forte à baliza de Ana Catarina, que foi traída por um desvio em Inês Fernandes, confirmando o 1-1 no marcador.No prolongamento, as duas equipas continuaram a procurar as balizas, mas o marcador não voltou a mexer. Nos penáltis, as águias apenas acertaram uma das três tentativas, com Nun'Álvares a não falhar um único remate.Benfica - Ana Catarina, Inês Fernandes, Maria Pereira, Sara Ferreira e Leninha.Nun'Álvares - Maria Odete, Cátia Morgado, Ana Pires, Pisko e Carla Vanessa.Benfica - Marta Costa, Thaila, Dricas, Inês Matos, Angélica, Beatriz Carrola e Kalê.Nun'Álvares - Bruna Barros, Rita Mourão, Cátia Tavares, Maria Costa, Taninha, Liana Alves e Rita Mendes.