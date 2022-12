Nun'Álvares entra na Taça de Portugal feminina a receber Académica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Nun'Álvares, detentor da Taça de Portugal feminina de futsal, inicia a defesa do título na quarta eliminatória com a receção à Académica de Coimbra, ditou o sorteio esta quarta-feira realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O jogo, entre duas equipas da Liga principal, é um dos destaques da ronda, a par dos que vão opor o Benfica, finalista vencido na época passada e atual campeão nacional, ao Unidos Caxienses e o Sporting ao Gondomar.

Esta etapa da competição, que conta com 32 participantes, entre os quais os emblemas da Liga principal, está agendada para 7 de janeiro de 2023.

Resultado do sorteio da quarta eliminatória:

Feijó (I) - Maia (II)

Quinta dos Lombos (I) - Árvore (D)

Sporting (I) - Escola Gondomar (I)

São João (D) - Juventus Triana (II)

Paulenses (II) - Tebosa (II)

Novasemente (I) - Cinfães (D)

Castromarinense (D) - Atlético (II)

Leões Porto Salvo (II) - Matosinhos (D)

Núcleo SCP Pombal (D) - Santa Luzia (I)

Povoense (I) - União Parchalense (II)

Vitória Santarém (D) - Boticas (D)

Castanheira (D) - Pocariça (D)

Arneiros (I) - Águias Santa Marta (I)

Golpilheira (II) - União 1919 (II)

Benfica (I) - Unidos Caxienses (D)

Nun'Álvares (I) - Académica (I)

Legenda:

I -- Liga Feminina Placard

II -- Campeonato Nacional Feminino II Divisão de Futsal

D - Campeonatos Distritais