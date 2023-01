Nun'Álvares, Novasemente, Benfica e Sporting: Técnicos garantem motivação para lutarem pela Taça da Liga feminina

Os treinadores de Nun'Álvares, Novasemente, Benfica e Sporting garantem que vão lutar pela conquista da Taça da Liga feminina de futsal, com os jogos das meias-finais a decorrerem no sábado, no Multiusos de Gondomar.



O primeiro jogo vai opôr o Benfica, atual campeão nacional, à Novasemente, com o técnico das encarnadas, Alexandre Pinto, a salientar que a equipa está num bom momento e que o objetivo é vencer. "Apresentamo-nos para esta Taça da Liga com o objetivo de a conquistar. Mas para podermos ter acesso a isso, é preciso fazer o nosso trabalho: estamos focados no jogo das meias-finais frente à Novasemente. É uma equipa com valor, organização e qualidade coletiva. Ninguém chega à fase final de qualquer competição se não houver qualidade, trabalho e empenho", referiu.

Do outro lado, o técnico Ricardo Rodrigues elogia a qualidade do adversário, mas avisa que num jogo a eliminar "tudo pode acontecer". "Sinto a minha equipa motivada para esta competição. É sempre importante estarmos nas decisões e sinto que seja um prémio justo pelo trabalho das atletas e de toda a estrutura da Novasemente. É um jogo diferente, um jogo a eliminar em que tudo pode acontecer", disse.

No outro encontro, o Nun´Álvares, atual detentor do troféu, vai enfrentar o Sporting, com o técnico Pedro Nobre a salientar que tem sido uma época atribulada para a equipa, com um número "anormal" de lesões. "No entanto, esperamos estar na melhor forma possível no início da competição pois somos os detentores do troféu e naturalmente queremos voltar a lutar para conquistar o troféu. O Sporting dispensa apresentações, é uma grande estrutura, candidata a lutar por todos os troféus. As equipas conhecem-se muito bem, com atletas internacionais", destacou.

Já Márcio Marcelino, treinador do Sporting, garante que a equipa está "motivada" para lutar pela competição, elogiando o adversário. "O nosso adversário é uma equipa muito competitiva, com diversas jogadoras internacionais e experientes, que estão habituadas a jogos exigentes. É o atual detentor do troféu, pelo que de certo que assumirá essa responsabilidade e favoritismo na partida. Será fundamental o controlo emocional e o rigor nas ações", referiu.

As duas equipas vencedoras das partidas das meias-finais vão defrontar-se no jogo decisivo de domingo em Gondomar.