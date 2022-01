Nun'Álvares obrigado a adiar jogo de futsal feminino

O Nun'Álvares, líder da 1ª Divisão feminina de futsal, viu-se forçado a solicitar o adiamento do jogo com o Novasemente, depois da delegada de saúde de Fafe ter exigido a realização de testes PCR às jogadoras e elementos do staff.Após ter detetado dois casos positivos de covid-19 no passado dia 1 - a jogadoras que já tiveram alta e até podiam ir a jogo - o Nun'Álvares promoveu uma ronda de testes de despiste. Apesar de terem sido detetados mais dois casos positivos, o clube pretendia realizar o jogo com o Novasemente, entretanto adiado para 20 de abril.Contudo, a obrigatoriedade da realização de testes PCR forçou a alteração de planos, uma vez que os dirigentes entenderam não haver tempo útil para cumprir com a norma.Das seis jogadoras do clube convocadas para o estágio da Seleção Nacional - Ana Pires, Carla Vanessa, Cátia Morgado, Odete Rocha, Pisko e Tânia Sousa - apenas quatro podem juntar-se aos trabalhos no início da próxima semana, uma vez que duas - que o clube não revela os nomes - são os casos positivos entretanto confirmados.Ontem, à noite, as restantes quatro atletas realizaram os testes PCR, e, confirmando-se os resultados negativos, juntar-se-ão aos trabalhos da seleção.