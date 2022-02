Nun'Álvares repete final da Taça da Liga feminina ao bater o Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Nun'Álvares apurou-se este sábado para a sua segunda final da Taça da Liga feminina de futsal, ao golear o Sporting por 5-1, em encontro da segunda edição da prova, disputado no Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé.



Na segunda meia-final, a equipa de Fafe, finalista vencida pelo Benfica na época passada, ganhou de forma justa, mas só conseguiu decidir a partida na segunda metade, com golos de Loira (25 e 38 minutos), Carla Vanessa (28), Pisko (30) e Taninha (32), contra o golo 'leonino' de Cristiana Gonçalves (27).

Na final de domingo (17:15) em Loulé, o Nun'Álvares, segundo classificado na liga feminina, vai defrontar o Benfica, líder do campeonato, que na manhã de hoje eliminou o Novasemente (3-2), na reedição do jogo decisivo de 2021 (4-2 para as 'encarnadas').

O Nun'Álvares teve mais ascendente durante a primeira parte, mas encontrou na guarda-redes 'leonina' Carlota um obstáculo intransponível, que bloqueou as principais oportunidades das adversárias, somando uma mão cheia de importantes intervenções.

Cátia Morgado, Taninha e Pisko bem tentaram, nos cinco minutos iniciais, mas a guardiã do Sporting, terceiro classificado no campeonato, foi mais forte e, no lance em que estava batida, foi Lima a tirar em cima da linha de baliza um remate de Carla Vanessa.

As 'leoas' só remataram à baliza contrária à passagem do minuto 10 e, na primeira metade, estiveram muito apagadas em termos ofensivos: só Inês Pombo criou perigo, já perto do intervalo, mas a guarda-redes Maria Odete opôs-se bem.

A equipa de Fafe continuou a dominar, mas a má pontaria de Carla Vanessa e Ana Alves e a qualidade de Carlota, que 'roubou' a bola dos pés de Taninha para evitar o 1-0, aos 18 minutos, mantiveram o 'nulo' no marcador ao intervalo.

O Nun'Álvares iniciou o segundo tempo a criar oportunidades antes de, por fim, alcançar a vantagem, aos 25 minutos: Taninha marcou um livre de forma rápida, perante a desconcentração das jogadoras do Sporting, e Loira concluiu 'na cara' de Carlota.

O encontro 'abriu' e os tentos começaram a surgir para os dois lados: Cristiana Gonçalves ainda igualou, mas as fafenses, mais fortes, aproveitaram os erros das adversárias para construir uma vantagem esclarecedora, com golos de Carla Vanessa (28 minutos), Pisko (30) e Taninha (32).

Com a guarda-redes avançado, o Sporting ainda tentou reentrar no jogo - Lima atirou à trave, aos 35 minutos -, mas o Nun'Álvares segurou o triunfo com mais um tento, o 'bis' de Loira (38), e festejou a passagem à final da Taça da Liga.

Jogo no Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé.

Nun'Álvares-Sporting, 5-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadoras:

1-0, Loira, 25 minutos.

1-1, Cristiana Gonçalves, 27.

2-1, Carla Vanessa, 28.

3-1, Pisko, 30.

4-1, Taninha, 32.

5-1, Loira, 38.

Equipas:

- Nun'Álvares: Maria Odete, Cátia Morgado, Taninha, Pisko e Carla Vanessa. Jogaram ainda Loira, Rita Mourão, Liana Alves e Ritinha.

Treinador: Pedro Nobre.

- Sporting: Carlota, Débora Venâncio, Inês Pombo, Lima e Ana Alves. Jogaram ainda Débora Lavrador, Cristiana Gonçalves, Carolina Pedreira e Margarida Silva.

Treinador: Márcio Marcelino.

Árbitros: Filipa Prata e Pedro Pereira.

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Maria Odete (28) e Ana Alves (30).

Assistência: Cerca de 100 espetadores.