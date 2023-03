Nun'Álvares repudia ato de racismo e mostra "toda a solidariedade" com o atleta do Torreense

O Nun'Álvares emitiu este domingo um comunicado a repudiar "qualquer atitude de teor racista ou desrespeitosa". O emblema da 2ª divisão de futsal explicou que, na sequência das notícias vindas a público, "tomou as devidas providências para o que o mesmo não se voltasse a repetir", tendo em conta os insultos racistas de que Daniel Ramos, do Torrense, foi alvo, em jogo disputado no sábado, em Fafe.



"Demonstramos toda a nossa solidariedade para com o atleta do SCU Torreense, prontificando-nos a colaborar com as autoridades na penalização dos autores destes atos indignos, de forma a serem culpabilizados por tal. Internamente, estamos também desde já a trabalhar para que o mesmo não se volte a repetir e para que o autor identificado pelo ato de ontem seja primeiramente impedido de entrar no nosso pavilhão e levado à justiça pelos actos que cometeu", pode ler-se no comunicado partilhado pelo clube de Fafe.



Nas redes sociais, a situação havia sido exposta por Tunha, internacional português que alinha no Torreense. "Nos tempos que correm e com toda a informação de que dispomos, existirem pessoas racistas é só triste/ridículo/nojento. Espero que quem tenha que intervir o faça pois a modalidade merece adeptos que apoiem e não que destruam o espetáculo", escreveu o futsalista luso.



Do lado do Torreense, não há, para já, qualquer reação oficial.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por (@tunhalam14futsal)









Leia o comunicado do Nun'Álvares na íntegra:

O GCR Nun’Álvares condena firmemente qualquer atitude de teor racista ou desrespeitosa.Repudiamos todos os atos de racismo, xenofobia ou outro que vise ofender ou ostracizar quem quer que seja.Os nossos valores são já sobejamente conhecidos por todos os agentes desportivos do panorama desportivo nacional e assentam no respeito, na integração e na perfeita convivência entre todos.Temos vários atletas de diferentes nações, crenças e etnias que são ídolos dos nossos adeptos e acarinhados por todos.No seguimento das notícias vindas hoje a público, após o encontro da 6ª jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, diante do SCU Torreense, o Grupo Nun’Álvares sublinha que se apercebeu no decorrer do encontro do ato em questão para com o atleta Daniel Ramos, pelo que tomou as devidas providências para o que o mesmo não se voltasse a repetir.Demonstramos toda a nossa solidariedade para com o atleta do SCU Torreense, prontificando-nos a colaborar com as autoridades na penalização dos autores destes atos indignos, de forma a serem culpabilizados por tal.Internamente, estamos também desde já a trabalhar para que o mesmo não se volte a repetir e para que o autor identificado pelo ato de ontem seja primeiramente impedido de entrar no nosso pavilhão e levado à justiça pelos actos que cometeu.Contudo, alertamos também que não se deve tomar a parte pelo todo, pelo que um ato completamente isolado não deve ser colado à imagem da instituição do GCR Nun’Álvares, nem à generalidade dos nossos adeptos que partilham dos mesmos princípios e valores do clube.