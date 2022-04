Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nuno Dias alerta para qualidade do ACCS: «Vamos estar preparados para as dificuldades» Na outra meia-final, o Benfica, que já venceu uma vez o troféu, vai enfrentar os espanhóis do Barcelona





• Foto: José Gageiro/Movephoto