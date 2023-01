Nuno Dias aponta à "qualidade para seguir em frente" e Pulpis garante que "Joel Rocha conhece a maior parte dos jogadores" das águias

O treinadores do Benfica e Sporting partilharam esta sexta-feira a "ambição" de marcar presença na final da Taça da Liga de futsal, mas demonstraram "respeito" pelos adversários que vão encontrar, este sábado, nas meias-finais.



Os leões, que venceram as últimas duas edições da prova, são os primeiros a entrar em ação, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, no duelo com o Quinta dos Lombos (17 horas), adversário a quem o técnico Nuno Dias deixou elogios. "É a primeira vez que o Quinta dos Lombos chega às meias-finais da prova e certamente vai querer continuar a fazer história. Cabe-nos contrariar essas motivações que certamente o adversário vai apresentar e fazer o nosso trabalho", disse o técnico dos lisboetas.

Nuno Dias, que nos quartos de final da competição superou a o Eléctrico, quer que a equipa mantenha a consistência, considerando que tal é fundamental para o desfecho desta partida. "Compete-nos estar ao nível daquilo que sabemos fazer e da qualidade que temos para seguir em frente que é o nosso objetivo. O resultado do jogo vai ter que ver com a qualidade que se vai apresentar, com os níveis de eficácia e com a qualidade nos duelos individuais", concluiu Nuno Dias.

Já do lado do Quinta dos Lombos, o treinador João Campos, que nos 'quartos' eliminou o Ferreira do Zêzere, lembrou a presença histórica da equipa nesta fase da prova, mas colocou mais alta a fasquia da ambição. "A ambição é chegar à final, sabendo da tarefa difícil que vamos ter pela frente. Vamos defrontar o principal favorito a vencer esta competição. Já fizemos algo que este clube nunca tinha feito e a motivação está no máximo", disse o treinador do conjunto de Carcavelos.

A seguir a este duelo entre Sporting e Quinta dos Lombos, joga o Benfica, que, depois de eliminar o Leões de Porto Salvo, vai defrontar o Sporting de Braga (21:00), com a ambição de marcar presença na final. "Temos uma grande equipa e na quinta-feira mostrámos que viemos com vontade de ganhar. Sabemos da dificuldade de enfrentar um rival complicado, que está a jogar bem, mas queremos estar na final", disse Pulpis, técnico das 'águias'.

O treinador espanhol falou de um duelo entre duas equipas que se conhecem "muito bem", lembrando a passagem do atual técnico do Sporting de Braga pelo Benfica. "O Joel Rocha esteve muitos anos no Benfica, conhece a maior parte destes jogadores. No ano passado enfrentámo-nos muitas vezes, sendo assim já há aqui um conhecimento por parte das duas equipas sobre a forma de jogar", analisou Pulpis.

Já o treinador dos minhotos, que nas meias-finais eliminou o Caxinas, garantiu uma equipa "preparada para o objetivo de vencer", mesmo enaltecendo as qualidades do Benfica. "O Benfica vai-nos obrigar a ser uma equipa muito capaz, mas acredito, e estou tranquilo, que vamos fazer um grande jogo. Vamos apresentar um conjunto competitivo, adulto e um jogo de qualidade", disse Joel Rocha.