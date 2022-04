Nuno Dias e a derrota na Luz: «O guarda-redes do Benfica foi o melhor em campo»

Nuno Dias, treinador do Sporting, analisou a derrota dos leões diante do rival Benfica (3-2) no Pavilhão da Luz, a contar para o campeonato nacional, dando conta de um guarda-redes rival a alto nível.





"A melhor maneira de caracterizar o nosso volume ofensivo é dizer que o guarda-redes do Benfica foi o melhor em campo. Não me recordo de vir jogar ao pavilhão da Luz e em que a superioridade no número de finalizações perigosas, que o André Sousa negou com boas intervenções, seja tão elevada. O Benfica foi mais feliz e eficaz. Marcou em dois cantos ridículos da nossa parte. Há uma passividade na forma como o Benfica marcou esses dois golos. O Sporting foi tentando de várias formas, mas o Benfica está de parabéns pela vitória. O André Sousa segurou, adiou e só não conseguiu defender mesmo estas duas, que eram impossíveis de defender. Em todas as outras, o André ou alguém cortou a bola. Até finalizámos bem, mas hoje encontrámos uma barreira e uma boa postura defensiva que o Benfica foi tendo ao longo do jogo", frisou no final do encontro.

Consequências da derrota

"As derrotas nunca são boas e nunca gostamos quando acontecem, mas estes jogadores são muito experientes e não é esta derrota que nos vai abalar. Foi um jogo em que o Benfica foi mais eficaz, que, em alguns momentos, foi melhor e contou com um grande André Sousa hoje. Conheço-os há muitos anos e sei que os jogadores não se vão deixar abalar."