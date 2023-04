Nuno Dias e o duelo com o Anderlecht: «Quem pensa que é uma equipa desconhecida está enganado»

Nuno Dias, treinador da equipa de futsal do Sporting, fez esta quinta-feira a antevisão ao duelo das meias finais da Liga dos Campeões frente ao Anderlecht , agendado para o dia 5 de maio, pelas 17 horas, em Palma de Maiorca. Para o técnico dos leões, a sua equipa vai enfrentar um adversário "com muita qualidade individual"."Todas as equipas que vão estar nesta final four têm qualidade, fosse qual fosse o adversário que nos tocasse, seria sempre difícil. O Anderlecht soma por vitórias todos os jogos realizados na Liga, é uma equipa que já jogou na Ronda Principal e na Ronda de Elite contra o Kairat, Palma Futsal e Barcelona. Na Ronda de Elite eliminou o Barcelona e não tem qualquer derrota", começou por dizer aos meios oficiais do clube.E prosseguiu, alertando para a tarefa difícil que o Sporting terá pela frente: "Temos de nos preparar para dificuldades, o Anderlecht já enfrentou várias equipas fortes nas diferentes fases competitivas e ainda não conheceu a derrota. Vamos ter de nos preparar muito bem e para quem pensa que é uma equipa desconhecida, por nunca ter chegado a uma fase destas, está enganado. Vamos ter pela frente um adversário com muita qualidade, com jogadores muito experientes, e que vão querer fazer história, mas nós também queremos fazer história e marcar mais uma vez presença na final. Para isso é preciso estudar bem este adversário e ver o que podemos fazer com sucesso na meia final. Vamos enfrentar uma equipa com muitas dinâmicas parecidas às nossas e com muita qualidade individual. Vêm de uma Liga menos competitiva do que a portuguesa, mas isso não me parece um factor assim tão decisivo", concluiu.