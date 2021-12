Nuno Dias: «Eficácia do início do jogo foi extremamente importante para o que se seguiu»

O Sporting goleou esta sexta-feira os holandeses do Hovocubo, por 8-2 , e assumiu a liderança do grupo B da ronda de elite da Champions de futsal. No final da partida, disputada no Pavilhão João Rocha, Nuno Dias destacou a eficácia que a equipa apresentou no começo da partida."A eficácia do início do jogo foi extremamente importante para o que aconteceu a seguir. A equipa marcou, finalizou, roubou bolas no início da construção e conseguiu finalizar", começou por referir à Sporting TV.

"Dilatámos a vantagem muito cedo e isso permitiu gerir o jogo de outra forma. Fizemos um grande jogo, na minha opinião, na gestão do jogo, na finalização, na posse [de bola] e na agressividade defensiva. Fomos bastante eficazes e isso foi a chave para o que aconteceu", concluiu.



Já Sander Van Dijk, treinador do Hovocubo, considerou que a sua equipa não esteve tão bem no primeiro tempo, mas melhorou na etapa complementar.



"Desfrutámos da atmosfera, do jogo, mas acho que no início respeitámos demasiado o Sporting, que é uma grande equipa. Aprendemos com esta grande experiência, penso que um fizemos bom jogo e tentámos desfrutar", frisou à Sporting TV, antes de concluir: "No início sofremos golos duros e depois disso jogámos um bocadinho melhor. A segunda parte foi melhor".