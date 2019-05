Nuno Dias elogia solidariedade

Nuno Dias sublinhou um aspeto fundamental para a vitória dos leões. "Acima de tudo, fomos uma equipa extremamente solidária, que soube conviver bem perante a adversidade. As dificuldades que o Benfica nos criou foram grandes e ao voltarmos do intervalo, quando queríamos segurar a vantagem, deparámo-nos com uma reação fantástica do adversário que o recolocou no jogo", começou por explicar, concluindo: "Depois, um prolongamento duro, a defender perante todas as opções que o Benfica tentou. Vencemos, principalmente pela solidariedade dos jogadores."





O técnico leonino elogiou a exibição do guarda-redes Guitta e sublinhou que nada está decidido. "Para sermos campeões tínhamos de vir ganhar aqui, mas o Benfica também pode ir ganhar ao João Rocha", vincou.