Nuno Dias: «Estamos a 2 pontos da equipa de sonho, nós que éramos uma equipa quase morta»

Satisfeito com o triunfo do Sporting sobre o Benfica (6-1) , este sábado, no Pavilhão João Rocha, com os leões agora a dois pontos dos encarnados, o treinador Nuno Dias sublinhou a importância de a equipa continuar a crescer e a conquistar pontos."Este resultado não altera a ambição de qualquer uma das equipas. Encurtámos distâncias, mas se não fizermos pontos daqui para a frente não vai valer de nada a vitória de hoje. Agora, temos de pensar em nós, na nossa organização e no nosso crescimento. O importante somos nós e queremos continuar a crescer e melhorar", afirmou."Fizemos um jogo extraordinário e o destaque principal vai para os jogadores, que tiveram um espírito de grupo extremamente forte. Esta é a equipa que me dá orgulho liderar. Hoje, era importante ganhar, que os números fossem claros e expressivos de maneira a que no confronto direto ficássemos em vantagem. Perdemos 4-1 na Luz e era importante fazer melhor hoje. Estamos a dois pontos da equipa de sonho, nós que éramos uma equipa quase morta, segundo os críticos", referiu ainda o técnico do Sporting."Este resultado permite olhar para o futuro de outra forma. Todos aqueles que criticaram esta equipa, hoje certamente estarão a dizer algo diferente".